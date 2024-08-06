Продажи автомобилей в РФ в июле выросли на 42%. Названы марки-бестселлеры

В июле рост продаж по отношению к прошлому году составил 42%: продано 136,2 тысячи авто. Это также на 9,5% больше, чем в июне 2024 года, сообщает агентство "Автостат".

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На первом месте по объёмам реализации - Lada. В июле продано 35,6 тысячи автомобилей марки, из которых большинство пришлось на Lada Granta.

Объём реализации Haval составил 16,7 тысячи автомобилей, бестселлером продолжает оставаться Jolion (8,3 тысячи экземпляров). Марка Chery продала 14,2 тысячи машин, самая популярная модель - кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (6,1 тысячи экземпляров).

В пятёрку также вошли Geely (13,1 тысячи экземпляров) и Changan (11,4 тысячи экземпляров).