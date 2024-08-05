В России передумали продавать госномера машин на аукционах

В РФ приостановили работу над появлением аукционов по продаже госномеров. В министерстве внутренних дел России считают преждевременным продолжение работы над законопроектом, регулирующим деятельность торгов по продаже «красивых» номеров для автомобилей. Ранее предполагалось, что аукционы организуют на базе госуслуг и будут доступны всем зарегистрированным на портале россиянам.

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«Исходя из реалий настоящего времени, приоритета решаемых государственных вопросов, продолжение работы по рассматриваемому вопросу преждевременно», — заявили в ведомстве.



Стоит отметить, что планы организации аукционов впервые были озвучены более 10 лет назад. Так, согласно постановлению правительства от 1 августа 2010 года требования к проведению торгов должны были разработать Минэкономразвития совместно с МВД РФ.

При этом в министерстве экономического развития России отметили, что проекты постановлений о правилах резервирования автомобильных госномеров уже разработаны, но Минфин не документы не одобрил и вернул на доработку. Теперь же говорится, что «отсутствуют основания для их разработки в плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2024 год».

Напомним, согласно разработанному Минэкономразвития России ещё в 2020 году документу, торги должны проводиться на портале госуслуг, а размер пошлины за определённое буквенно-цифровое сочетание будут определять региональные власти. Половина стоимости будет отчисляться в региональный бюджет, вторая половина — в федеральный.