Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в июле выросли на 41%

За январь-июль рынок новых машин в РФ превысил 1 млн шт., сообщает пресс-служба Минпромторга. Это на 58% больше, чем за такой же период год назад.

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Рынок новых авто отечественного производства составил 442 тыс. шт. - рост 34%. Что касается сегмента легковых машин, он составил 848,3 тыс. шт., поднявшись на 69%.

Производство легких коммерческих авто составило 71 972 шт. (плюс 41%), грузовых машин - 70,5тыс.шт. (снижение 5% . Автобусов произвели больше на +16% - 12 279 шт.

Продажи легковых машин в июле составили 134,3 тыс. шт. Рост 41,3% по сравнению с июлем прошлого года.