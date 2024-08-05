Новый Mercedes-Benz G-Class получил винтажный тюнинг-кит в духе 1970-х. Польское ателье Carlex Design показало проект G-Vintage: современный вездеход получит компоненты в ретростиле, отличится перешитым салоном и форсированным двигателем. Основой может послужить любой G-Class, начиная с 2018 года: поменяют бамперы и колёсные диски, добавят вайтволы, по желанию заказчика перекрасят кузов и усовершенствуют технику.

© Motor.ru

Польские тюнеры предлагают для «Гелика» целый ряд проектов, но дизайн экстерьера в таком формате доработали впервые. Не предлагали ранее и столь серьёзную форсировку двигателя: отдачу готовы увеличить с 585 лошадиных сил и 850 Нм до 805 лошадиных сил и 1020 Нм! Максимальная скорость вырастет до 260 км/ч.

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

Впрочем, есть тюнинг-киты и мощнее, а вот по уровню проработки интерьера Carlex Design нет равных. Поляки используют искусственно состаренную кожу разных фасонов, могут предложить отделочные материалы с с инкрустацией алмазной пылью и драгоценными металлами. Платформу багажника и заднюю часть дивана «Гелика» обшивают натуральным деревом в яхтенном стиле.

Пока супервнедорожник существует только в виде компьютерных рендеров, но можно не сомневаться: воплощение в металле не заставит себя ждать. Прайс-листа в общем доступе нет, но со всеми доработками «Гелик» может подорожать в несколько раз от исходных 189 тысяч евро.