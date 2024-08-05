Changan анонсировал бензиновую версию UNI-Z: цена и новшества

<p><strong>Changan </strong>анонсировал запуск бензиновой версии <strong>UNI-Z 2024 года, </strong>который поступит в продажу 10 августа. Эта версия оснащена 1.5-литровым двигателем с турбонаддувом и представляет собой альтернативу гибридной модели, выпущенной ранее в марте этого года, сообщает<a href="https://www.32cars.ru/posts/id-4644-benzinovaja-versija-volgi-skoro-pojavitsja-v-prodazhe-v-kitae-raspoznovanie-litsa-i-demokratichnaja-tsena-v-komplekte" target="_blank" rel="noopener"> 32cars.ru. </a></p> <p>Гибридная версия UNI-Z стоит от 117 900 до 131 900 юаней (примерно 1,4-1,56 млн рублей). Внешне бензиновая версия мало чем отличается от гибридного варианта, за исключением<strong> двойных выхлопных труб. </strong>Дизайн передней части включает перевернутую трапециевидную решетку радиатора и логотип Changan в виде буквы V. Кузов сохраняет<strong> традиционные дверные ручки</strong> и эффект «парящей» крыши благодаря затемненной стойке C. UNI-Z оснащен 19-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками, панорамной крышей и электрической задней дверью.</p> <p>Размеры автомобиля составляют<strong> 4730/1890/1680 мм</strong> при колесной базе<strong> 2795 мм.</strong> Под капотом находится двигатель Blue Whale NE1.5T с мощностью <strong>185 л.с. </strong>и крутящим моментом 300 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Внутри интерьеры соответствуют гибридной модели и включают <strong>10,25-дюймовую</strong> ЖК-панель приборов<strong>, 14,6-дюймовый</strong> сенсорный экран, рулевое колесо со скошенным низом и компактный рычаг переключения передач.</p> <p>В зависимости от комплектации, UNI-Z будет оснащен адаптивным круиз-контролем, <strong>распознаванием лица, </strong>Bluetooth-ключом, встроенным видеорегистратором, сиденьями с искусственной кожей, системой вентиляции и подогрева передних сидений, многослойными звукоизоляционными стеклами, <strong>сетью 4G, </strong>задними вентиляционными отверстиями кондиционера, дистанционным управлением с мобильного телефона, режимом охраны, поддержкой поясницы водителя и восьми динамиками Sony.</p>