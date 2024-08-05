Владельцев слишком громких авто и мотоциклов начали наказывать

В Санкт-Петербурге начали наказывать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», городская полиция разработала специальный механизм для выявления таких автомобилистов и байкеров.

Правоохранительные органы закупили приборы для замера уровня шума. Лишь за прошедшие выходные с их помощью удалось выявить 15 нарушений. Пойманным водителям грозит наказание сразу по двум статьям КоАП РФ — превышение уровня шума (ст. 8.23) и незаконное внесение конструктивных изменений в транспортное средство (ст. 12.5 КоАП РФ). Нарушители должны будут в течение 10 дней вернуть свой автомобиль или мотоцикл к «заводским настройкам», либо регистрация будет аннулирована, а номера придется сдать.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, подобные транспортные средства вызывают законное возмущение у граждан, особенно когда они проезжают под окнами жилых домов поздним вечером и по ночам. Кроме того, они являются проблемой для других участников движения, отвлекая внимание автовладельцев.