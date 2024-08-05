Porsche 911 превратят в дорожный прототип для «Ле-Мана»

Создатели Nissan Juke-R анонсировали суперкар на базе Porsche 911. Купе P39 получит новый аэродинамический обвес в стиле машин для «Ле-Мана» и модернизированный двигатель. Одновременно RML Group анонсировала ещё два автомобиля. Это легкий трек-кар и рестомод Aston Martin V8 Vantage с полностью углепластиковым кузовом.

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Об инжиниринговой фирме RML Group вы наверняка слышали и раньше. Это она подарила миру Nissan Juke с двигателем от GT-R, а два года назад выпустила рестомод Ferrari 250 GT SWB. В 2024-м RML Group празднует юбилей — 40 лет с момента основания. Событие отмечается с размахом и сопровождается анонсом четырех новых проектов: батарейного модуля VarEVolt для электрических суперкаров и трёх автомобилей.

Первый описывают как ультралегкий спорткар для трек-дней, использующий аэродинамику болидов Формулы-1. Второй — как версию SuperClassic оригинального Aston Martin V8 Vantage. Купе получит углепластиковый кузов, сохранит исходный дизайн, но в техническом плане шагнет в XXI век. Наконец, третьей машиной станет двухдверка RML P39 (на фотографиях) — альтер-эго внедорожного Marsien.

© RML Group

Формально это не самостоятельный проект, а набор улучшений для нынешнего Porsche 911. В него войдут аэродинамический обвес в духе лемановских прототипов и какие-то доработки по части техники. Авторы заявляют, что по характеристикам P39 далеко уйдет от исходного 911-го, но без потери надежности. Каждый из этих продуктов отмечает одно десятилетие работы RML Group, и отвечают за них разные подразделения: Motorsport, Engineering, Power и Bespoke.