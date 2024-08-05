Пикап Ford Maverick Lobo доработали: заниженная подвеска и турбомотор

Сочетание слов «спорт» и «пикап» выглядит странно, но новый Ford Maverick Lobo доказывает, что их можно объединить. За основу Ford Maverick Lobo взяли только что обновленный пикап Ford Maverick: измененный передний бампер и фары, гибрид или турбомотор, увеличенный 13,2-дюймовый дисплей в салоне.

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Такой пикап сразу привлекает дизайн: окрашенный бампер с черными вставками, решетка радиатора с горизонтальными линиями, а также темные 19-дюймовые колесные диски закрытого типа.

Однако только стайлингом все не ограничилось. Maverick Lobo получил заниженную подвеску и другие амортизаторы, мощные тормоза от Ford Focus ST, улучшенную систему охлаждения. Его 2-литровый 253-сильный турбодвигатель EcoBoost вращает все колеса – причем задние даже через активный редуктор, что позволяет изменять распределение крутящего момента между правым/левым колесом.

Салон Ford Maverick Lobo украшен сиденьями с фирменными логотипами и привлекательной желто-голубой прострочкой. Одним из пунктов обновления Ford Maverick стало появление цифровой приборной панели. Но только версия Ford Maverick Lobo добавляет в этот перечень еще и собственный ездовой режим – он изменяет настройки двигателя и трансмиссии, а также графику экрана приборной панели.

Продажи обновленного Ford Maverick в США начнутся скоро. Но спорт-версию придется подождать: старт продаж Ford Maverick Lobo назначен на начало 2025 года, хотя цена уже известна – от 42 тысяч долларов США.