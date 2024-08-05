Geely начала продажи кроссовера Galaxy E5

Компания Geely сообщила о начале приёма заказов на новый Galaxy E5 - компактный электрический кроссовер, который был официально показан ещё весной 2024 года.

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Кроссовер Geely Galaxy E5 построен на платформе GEA (Geely Electric Architecture) - родственной архитектуре SEA, на базе которой выпускается в том числе "люкс": модели Polestar, Volvo, Zeekr. Длина автомобиля составляет 4615 мм, ширина - 1901, высота - 1670 мм. Колёсная база равна 2750 мм.

Выбирать по мощности не придётся: Galaxy E5 имеет только единственный электромотор сзади, его мощность составляет 218 л.с. Запас хода составляет 440 км с батареей 49,52 кВт·ч и 530 км с аккумулятором 60,22 кВт·ч. Зарядка с 30-80% может быть завершена за 20 минут.

Новинка получила систему противоскольжения G-TCS собственной разработки Geely, она контролирует крутящий момент, основываясь на коэффициенте сцепления с дорогой, обеспечивая оптимальную устойчивость автомобиля.

Цены на Galaxy E5 составляют 112 800-148 800 юаней (1,33-1,76 млн рублей).

Вместе с электрическим Geely Galaxy E5 весной дебютировал большой гибридный кроссовер семейства - Galaxy L9.