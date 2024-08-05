Выпуск самой дорогой Lada Vesta продолжится на «АвтоВАЗе» после каникул

Компания Lada Sport, входящая в структуру «АвтоВАЗа», возобновит выпуск спортивной версии Lada Vesta Sportline после корпоративного отпуска, который закончится 18 августа. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Это самая дорогая машина «АвтоВАЗа».

© Газета.ру

«После корпоративного отпуска компания Lada-Sport продолжит выпуск автомобилей Vesta Sportline в еще более оснащенном виде по опциям и к традиционному белому и черному цвету добавится три металлика, Борнео. Платина. Кориандр», — говорится в сообщении.



О том, что сборка Lada Vesta Sportline остановлена, стало известно в июле 2024 года. Об остановке производства Vesta в версии Sportline и ее причинах «АвтоВАЗ» официально не сообщал.

Lada Vesta Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

До этого на «АвтоВАЗе» заявили, что версия Lada Vesta Sportline стоит дорого из-за того, что это редкий автомобиль и по ездовым качествам напоминает иномарку.