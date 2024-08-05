Kia запатентовала в России дизайн обновленного Carnival

Корейский производитель легковых автомобилей Kia в недавнем времени запатентовал новый дизайн модели Carnival.

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Kia Carnival, судя по опубликованным фотографиям, получила в свое оснащение иную решетку радиатора, которая выполнена в виде ромбовидного рисунка, фары головной оптики выполнены в форме буквы «Г» и имеют очень узкую линию, что сильно отличается от актуальной версии Kia Carnival. Задняя дверь будет открываться путем выкатывания, что облегчит посадку пассажиров заднего ряда. Колесные диски также получили изменения, которые теперь имеют рисунок в виде четырех квадратов. В салоне Kia Carnival появится сканер отпечатка пальцев, что позволит инициализировать автомобиль.

Подробностей о техническом оснащении и отделке салона не сообщаются. Актуальная версия Kia Carnival доступна с тремя видами силовых агрегатов, это 2,2-литровый бензиновый мотор мощностью 194 лошадиные силы, 1,6-литровый силовой агрегат выдающий мощность в 245 «лошадей» и более производительная версия с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 294 лошадиные силы.

В настоящее время на российский автомобильный рынок автомобиль Kia Carnival официально не поставляется, поставки осуществляются через «серые» каналы. Стоимость минивэна Kia Carnival на российском рынке заявлена от 5 900 000 рублей в базовой комплектации, при этом в цену уже заложен утилизационный сбор.

Напомним, что ряд западных автомобильных брендов приняли решение покинуть российский рынок еще в 2022 году, полностью прекратив поставки транспортных средств, а также были закрыты автомобильные заводы на территории России, в числе которых значится и бренд Kia. На данный момент на закрытых заводах налажен выпуск автомобилей под российскими брендами с локализацией производства.