Автозаводы УАЗ, "Москвич" и Xcite возобновили выпуск машин

5 августа завершился корпоративный отпуск на нескольких производственных предприятиях: выпуск автомобилей возобновился на Ульяновском автозаводе, "Автозаводе Санкт-Петербург", выпускающем Xcite X-Cross 7, и на "Москвиче".

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В рамках корпоративных отпусков на предприятиях проводятся программы обслуживания и модернизации оборудования, мероприятия по улучшению условий труда и благоустройству территории.

Что касается "Москвича", то на заводе, вероятно, также проводился комплекс работ по подготовке к выпуску флагманского семейного кроссовера "Москвич 8", а также электрокара "Атом", на заводе Xcite могут заниматься реализацией проекта по выпуску второй модели - кроссовера с полным приводом.