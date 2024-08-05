Tesla теряет китайский рынок: BYD продается в пять раз лучше. Li Auto опубликовала еженедельную статистику продаж на внутреннем рынке, основанную на регистрационных данных страховых компаний. На тридцатой неделе (W30, с 22 по 28 июля) в китайской категории NEV (включает в себя «чистые» электромобили, заряжаемые PHEV- и последовательные EREV-гибриды) доминирует BYD с результатом 70,6 тысячи штук. Tesla вторая (13,5 тысячи штук).

В конце июля выросли продажи всех китайских «электромобильных» брендов, кроме Leapmotor и Deepal, поддерживаемых Stellantis. По относительному приросту в лидерах Xiaomi (+160%), но в абсолютных цифрах за неделю продано 3900 машин, что соответствует 10 месту. На девятом месте Volkswagen (4300), на восьмом — Leapmotor (4700), седьмая строчка — у Nio (5400), шестая — у GAC Aion (7200). Любимый EV-бренд россиян — Zeekr — только одиннадцатый.

В топ5 входят гранды: бюджетный бренд Wuling замыкает список (9900), на четвёртом месте AITO (10 500), а тройку оккупировали Li Auto (12 800), Tesla (13 500) и BYD (70 600). Нетрудно подсчитать, что один BYD занимает более трети рынка NEV (213 тысяч штук за 30 неделю), оставив конкурентов бороться за вторую строчку. По сравнению с прошлым годом доля электрифицированных автомобилей выросла на 35%, а доля топливных моделей упала на 24%.

Статистика, публикуемая Li Auto, не учитывает лёгкие коммерческие автомобили и водородные транспортные средства. В общей сложности в последнюю неделю июля в Китае продано 446 тысяч легковых машин, что на 4% меньше показателей прошлого года.