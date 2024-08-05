Представлен кроссовер Voyah Courage c дизайном в а-ля Lincoln. Журналисты китайского портала Autohome.com.cn познакомились с «младшей» моделью премиум-бренда Dongfeng до официальной презентации. На экспорт новинку отправят под именем Voyah Courage, а название для внутреннего рынка — Zhiyin, под таким именем кроссовер прошёл сертификацию. Анонсированы четыре электрические версии с двумя типами батарей, задним или полным приводом.

Длина/ширина/высота Voyah Courage равны соответственно 4725/1900/1636 миллиметрам, колёсная база — 2900 миллиметров. Новинка на восемь сантиметров короче знакомого россиянам Voyah Free и уступает шесть сантиметров по расстоянию между осями. Дизайн экстерьера выдержан в духе актуальных кроссоверов Lincoln, но салон проще, чем у Voyah Free: экран один, вместо трёх.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Ожидается, что Voyah Courage станет самой дешёвой и массовой моделью. Базовый вариант разовьёт 292 лошадиные силы, опция — 313-сильный электродвигатель. На вершине линейки полноприводная двухмоторная силовая установка (435 лошадиных сил). Анонсирована 800-вольтовая электросистема, что подразумевает быструю зарядку — эквивалент 515 километров «заправят» от «суперчарджера» за 15 минут.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Покупатели смогут выбирать между литий-железо-фосфатными и литий-ионными батареями ёмкостью от 77 до 109 киловатт-часов. Запас хода составит 570, 625, 650 или 901 километр (CLTC) в зависимости от модификации. Впрочем, данные рассчитаны по китайской методике, и в реальности Voyah Courage окажется менее «дальнобойным».

Пока «младший» кроссовер не поступил в продажу даже в Китае, но журналистам машину уже показали, значит до старта продаж остаются считанные недели. В России Voyah Courage наверняка появится, ведь сейчас у нас официально представлена вся линейка премиум-бренда Voyah. Из ожидаемых новинок — упрощённый заднеприводный минивэн Dreamer.