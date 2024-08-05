Эксперт оценил приоритетную парковку для столичных жителей
В Москве с 5 августа еще 88 участков улиц вошли в зону резидентных разрешений.
Это поможет местным жителям быстрее находить свободные парковки для автомобилей возле дома. Оплачивать стоянку в своем районе им по-прежнему не нужно. Чтобы получить приоритет, достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Все адреса были согласованы с муниципальными депутатами. Узнать о них подробнее можно на Едином транспортном портале.
Мнение эксперта Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:
– Новые участки в зоне платной парковки упростят поиск места для машин местным жителям. Практика показывает, что как только стоянка становится платной – места на ней сразу начинают освобождаться быстрее. В том числе пропадают машины, которые там стояли днями и неделями – а это дополнительные парковки для всех. В условиях плотной жилой застройки мегаполиса это логичная мера. Платные парковки в столице позволяют разгрузить улицы, сокращают численность нарушителей правил остановки и стоянки, помогают экстренным службам быстрее прибывать на вызовы. Кроме того, оборачиваемость платных парковочных мест увеличивается по сравнению с бесплатными – на каждом месте за день может припарковаться больше автомобилей.