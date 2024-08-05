Эксперт оценил приоритетную парковку для столичных жителей

В Москве с 5 августа еще 88 участков улиц вошли в зону резидентных разрешений.

Это поможет местным жителям быстрее находить свободные парковки для автомобилей возле дома. Оплачивать стоянку в своем районе им по-прежнему не нужно. Чтобы получить приоритет, достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Все адреса были согласованы с муниципальными депутатами. Узнать о них подробнее можно на Едином транспортном портале.

Мнение эксперта Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ: