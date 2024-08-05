Стало известно, когда возобновится выпуск Creta на заводе "АГР"

По информации канала "Русский автомобиль", возобновление выпуска кроссовера Solaris HC (Hyundai Creta) на заводе "АГР" в Санкт-Петербурге ("ХММР") запланировано на следующий месяц. Также, пишет источник, снова начнут собирать кросс-хэтчбека Solaris KRX (Kia Rio X).

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"Российская газета" изучила предложения дилеров Solaris. Hyundai Creta/Solaris HC у опрошенных дистрибьюторов действительно нет, основное предложение - седаны Solaris HS (Hyundai Solaris). В небольшом количестве у некоторых представлены Solaris KRX.

Автомобили Solaris - те же модели Hyundai и Kia, которые выпускались в Санкт-Петербурге до реструктуризации бизнеса корейских марок в России. Все силовые агрегаты - те же, составы опций совпадают или имеют незначительные корректировки.

Цены на седаны Solaris HS и KRS стартуют от 2 010 000 и 2 068 000 рублей, Solaris HC стоит от 2 597 000 рублей, купить Solaris KRX можно начиная от 2 094 000 рублей.