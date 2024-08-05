Водители жалуются на отсутствие АЗС и грязные туалеты на трассах в Крым и Петербург

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин направил генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой обязать госкомпанию «Автодор» привести в порядок инфраструктуру на платных трассах. Копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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«Прошу вас направить представление в адрес руководства ГК «Автодор» с требованием обеспечить достаточное количество автозаправочных комплексов на трассе М-11, построить зоны отдыха на участке М-11 — северном обходе Твери, заменить установленные на М-11 ограждения на соответствующие требованиям законодательства, обеспечить замену туалетов на всем протяжении трассы М-4 на соответствующие гигиеническим стандартам и требованиям законодательства», — говорится в документе.



Необходимость мер прокурорского реагирования вице-президент НАС объясняет недостаточным количеством АЗС на некоторых участках трассы М-11 «Нева», из-за очередей на которых нивелируется разница во времени проезда между М-11 и бесплатной трассой М-10. Существующие ограждения от выхода на трассы М-11 и М-12 диких животных не соответствуют ГОСТу, указывает вице-президент НАС, а установленные на трассе М-4 «Дон» туалеты не соответствуют гигиеническим требованиям и уровню сервиса, который водители ожидают получить на платной автодороге. Также Шапарин обратил внимание на отсутствие площадок для отдыха водителей на недавно открытом участке М-11 — северном обходе Твери.