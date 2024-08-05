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В Европе выбирают автомобиль года. На это звание претендует 41 модель

Европейцы выбирают автомобиль года из четырех десятков моделей. Европейская премия «Лучший автомобиль года» запускает новый сезон и объявляет список претендентов на главный приз. Если в прошлом году экспертное жюри, в которое входят 59 автожурналистов из 22 стран, выбирало из 28 моделей, то в этом году автомобилей-участников насчитывается 41. В список попали модели, которые вышли на европейский рынок в течение этого календарного года.

В Европе выбирают автомобиль года. На это звание претендует 41 модель
© Motor.ru

В лонг-листе среди моделей европейских марок заявлены Alfa Romeo Junior, Audi Q6 e-tron, BMW X2/iX, Citroen C3/е-C3 и C3 Aircross, Cupra Tavascan и Terramar, Dacia Duster, Fiat Grande Panda, Maserati GranTurismo и Grecale, MINI Cooper SE и Countryman, Opel Grandland и Frontera и Porsche Macan. Кроме того, в него вошли сразу три Renault, это Renault 5, Symbioz и Rafale, Skoda Superb и Kodiaq, Volkswagen Passat и Tiguan, а также Volvo EX90.

Есть в списке и автомобили, которые помогали разрабатывать китайцы — это Polestar 3 и 4, Smart 3 (к этим моделям приложил руку Geely), а также MG 3 и Cyberster. Настоящих «китайцев» в перечне всего два, это BYD Seal U и Xpeng G6, тогда как в прошлом году их было пять.

Что же касается автомобилей из других стран, то на звание лучшего в Европе поборются американские Ford Explorer и Tourneo Courier, корейские Hyundai Inster и Santa Fe, Kia EV3 и KGM Torres, а также японские Lexus LBX, Toyota Land Cruiser, Mazda CX-80 и Suzuki Swift.

Шорт-лист рассекретят в ноябре, победителя же объявят в рамках Брюссельского автосалона, который пройдет в январе 2025-го. Напомним, в прошлом году лучшим автомобилем европейцы признали Renault Scenic.

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