Ferrari прекратила продажи двух моделей

Компания Ferrari отправила в отставку модели SF90 Stradale и 812 GTS. Им уже подобрали замену: на смену флагману придет ещё не представленный супергибрид, а 812 GTS заменят другой новинкой — переднемоторным 12Cilindri Spider. Также итальянцы сообщили о росте продаж Purosangue, Roma Spider и 296 GTS. А вот спрос на купе Roma и 812 Competizione сократился — но эти модели уже и так в конце своего жизненного цикла и заждались преемников.

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Компания Ferrari прекратила продажи супергибридов SF90 Stradale и спайдеров 812 GTS. Первый заменят новой моделью, прототипы которой итальянцы тестирует с прошлого года, преемником второго выступит 12Cilindri Spider. Также приближается конец жизненно цикла Roma и 812 Competizione. И если о замене Roma пока ничего не известно, то 812 Competizione уступит место купе 12Cilindri.

По итогам второго квартала 2024 года Ferrari отгрузила клиентам 3484 автомобиля, что на 2,7 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го. Рост обеспечили Purosangue, Roma Spider и 296 GTS, плюс первые автомобили получили покупатели SF90 XX Stradale. Параллельно выросло количество производственных слотов на Daytona SP3, а вот поставки Roma и 812 Competizione снизились.

При этом чисто бензиновые машины по-прежнему обгоняют гибриды, правда, разрыв сократился до четырех процентов (52% против 48%). Больше 90 процентов продаж приходится на модели из основной линейки, четыре — на Special Series, и два — на Icona (Monza и Daytona SP3). Скорее всего, итальянцам удалось даже увеличить прибыль с каждой проданной машины. В 2023 году она равнялась 118 тысячам евро, на 25 600 евро больше, чем в 2022-м.