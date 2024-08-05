Стало известно, сколько россияне потратили на подержанные машины за полгода

За первое полугодие 2024 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 3,2 трлн рублей, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Наибольшую сумму россияне потратили на покупку Toyota с пробегом — 453,1 млрд рублей. На втором месте с показателем 278,9 млрд рублей автомобили немецкой BMW. На подержанные Lada жители России потратили 260,7 млрд рублей, на Kia — 242,3 млрд рублей, на Mercedes-Benz — 240,9 млрд рублей.

При этом на покупку новых машин в тот же период россияне потратили меньше: емкость этого сегмента рынка оценивается в 2,27 трлн рублей с января по июнь 2024 года включительно.

До этого стало известно, что ГАЗ приостановил производство автомобилей в России. Завод ушел в корпоративный отпуск.