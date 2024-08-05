В Приморье лимузин признали «незаконной постройкой»

Во Владивостоке власти не знают, что делать с брошенным лимузином. Администрация столицы Дальнего Востока не знает, что делать с брошенным Hummer на краснодарских номерах. Автомобиль стоит в одном из дворов города в течение трёх лет и имеет все признаки брошенного. Однако как именно перевозить его на спецстоянку, пока непонятно.

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Отмечается, что за время, что транспорт стоит, у него были вскрыты двери, в салоне валяется мусор, а диваны разрисованы. Кроме того, автомобиль стал местом притяжения местных детей и не имеющих дома граждан.

Власти признали машину «незаконной постройкой» и разместили на её кузове такую же листовку, как вешают на гаражах и других зданиях. В ней сказано, что транспортное средство нужно убрать, привести в надлежащий вид или переместить в другое место временного хранения. В противном случае его отправят на штрафстоянку и обратят в собственность города.

На данный момент срок, который был дан владельцу, уже прошёл, решается вопрос о перемещении удлинённого внедорожника на специализированную стоянку, последующей передачи его в собственность муниципалитета и утилизации. Вот только как эвакуировать большую машину из двора жилого дома, непонятно.

Стоит отметить, что на автомобиле есть госномера, однако по какой-то причине гаишники не могут связаться с владельцев лимузина.