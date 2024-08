Анонсирован новый Календарь Pirelli. Автором нового Календаря Pirelli на 2025 год станет фотограф, кинорежиссёр и галерист Итан Джеймс Грин. Издание будет посвящено «возвращению чувственности». Подробности появятся чуть позже, ну а презентация Календаря пройдет в ноябре 2024 года.

Американский фотограф Итан Джеймс Грин и компания Pirelli анонсировали новый Календарь, который будет посвящен теме возвращения чувственности (Sensuality is back).

«Дело не в том, что будет на героях одето, а в том, чего на них не будет…», — описывает концепцию стилист проекта Тонн Гудман.



Съемки The Cal проходили в Майами. Презентация Календаря состоится в ноябре в Лондоне. Итан Джеймса Грин известен своим отношением и вниманием к красоте, что сделало его одним из самых интересных фотографов современности. Работая над темами сексуальности и стили, он создал основу для исключительных по своей глубине работ.

Монография Bombshell (2024, Baron) опровергает стереотипное представление о «секс-символе», исследуя и переосмысливая концепцию, предлагая своим моделям создавать стиль и позировать так, чтобы воплотить их личные представления о женственности, гламуре и сексуальной привлекательности.

Осенью 2022 года Грин основал галерею New York Life. Пространство в Чайна-таун приглашает посетителей в круг художников из центра города, где проходят выставки и программы, посвященные начинающим художникам, неизвестным архивам и произведениям искусства XX века. Работы Грина публиковались в таких изданиях, как Aperture, Arena Homme +, Dazed, Double Magazine, Foam Magazine, D, L’Uomo Vogue, M le Monde, Perfect, The New Yorker, Time, Vogue, Vogue Italia, W Magazine и WSJ Magazine.