Самые крутые суперкары встретятся на гонке «Московская Миля 2024»

В Москве пройдёт масштабная гонка суперкаров «Московская Миля 2024». Как сообщает оргкомитет «Московской Мили», в заездах этого года встретятся самые производительные представители марок Audi, BMW, Mercedes-AMG, а также Porsche, Lamborghini и McLaren. Минимальная мощность участников заездов составит 500, а максимальная превышает 2000 сил.

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Масштабная гонка суперкаров «Московская Миля 2024» состоится 10-11 августа. Уже известно, что гостей фестиваля скорости, помимо «традиционных» суперкаров, также будут ждать выступления специальных «дрэгстеров», мощность которых превышает 4000 л.с.

Кроме того, заявлены выставка автомобилей, детская зона, фуд-корты и комфортабельные трибуны. Всё это будет ждать гостей на территории многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC RacePark — это Раменский район Московской области.

Между тем, эксперты назвали 5 современных суперкаров, сохранивших характер каноничного Porsche Carrera GT: да, некогда легендарный Carrera GT давно не выпускается, но есть автомобили, которые хотят быть на него похожими.