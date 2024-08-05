На продажу выставили кабриолет Range Rover, как у Джеймса Бонда

На продажу выставлена реплика кабриолета Джеймса Бонда на базе Range Rover. Внедорожник создан итальянской фирмой Empire Projects из машины 1992 года. У него восьмиместный салон, дизельный двигатель и соответствующий киношному автомобилю цвет кузова. Цена — по запросу.

© Motor.ru

Итальянская мастерская Empire Projects занимается только «Ленд Роверами». Её конек — индивидуальные проекты, как этот Range Rover Octopussy Edition, в деталях повторяющий кабриолет Джеймса Бонда из фильма «Осьминожка» 1983 года. Оригинальный внедорожник, по мнению большинства экспертов, был построен фирмой Rapport. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно, но у поклонников бондианы есть как минимум две реплики — эта и от Bishop’s Heritage.

© Empire Projects

© Empire Projects

© Empire Projects

В основе кабриолета Empire Projects лежит Range Rover 2.5 Turbo D 1992 года, оснащенный дизелем 2.5 мощностью 121 лошадиная сила и 284 Нм крутящего момента. Ему не просто срезали крышу, но и усилили кузов, а также поменяли компоновку салона. По аналогии с киношной машиной задний ряд сидений заменили на две боковые скамейки, так что теперь здесь могут разместиться до восьми человек. Кресла обтянули натуральной кожей, а на пол постелили коврики из гидрофобного материала.

© Empire Projects

Сейчас внедорожник продается. Цену Empire Projects готова назвать только при личном обращении. Кстати, похожими переделками занимается небезызвестная Lunaz бывшего технического директора Renault F1 Джона Хилтона. Клиенты фирмы получают электрокар с силовой установкой мощностью 365 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. Обычно подобная конверсия занимает 30 тысяч часов.