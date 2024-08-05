Водителя лишили прав за «липовое» освидетельствование

Петербуржца лишили прав за подделку медосвидетельствования. В ходе рассмотрения дела автомобилиста из Санкт-Петербурга третий кассационный суд общей юрисдикции принял решение наказать водителя, пытавшегося обмануть врачей на медосвидетельствовании, таким же образом, как и при отказе от процедуры. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на материалы дела.

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Отмечается, что автомобилист вызвал подозрения у гаишников в ходе проверки документов. В итоге его было предложено пройти проверку на алкогольное опьянение. Освидетельствование было проведено в присутствии двух понятых и показало, что мужчина пьян.

«В результате освидетельствования концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,196 мг/л, превышала показатель суммарной погрешности измерений (0,16 мг/л), в связи с чем был сделан вывод о его нахождении в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в материалах дела.



Автомобилист с этими выводами не согласился и потребовал отвезти его на медицинское освидетельствование. Впрочем, когда он пришёл к медикам, он представил поддельную мочу. Фальсификат отличили по температуре.

«Температура биоматериала составила 23,4 градуса, что считается фальсификацией пробы. В связи с чем ввиду фальсификации пробы биологического объекта (мочи) было дано заключение «от медицинского освидетельствования отказался», — уточняется в судебных документах.



Решение суда водитель пытался оспорить. Он заявил, что готов был сдать кровь и не отказывался от проведения процедуры, однако вышестоящая инстанция согласилась с выводами первого суда и оставила заявление без рассмотрения.