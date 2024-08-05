Lamborghini начала продавать плавки за 44,4 тыс. рублей

На рынке представлена линейка одежды для пляжного отдыха от компании Lamborghini и британского бренда Orlebar Brown. Об этом сообщает Motorpage.ru.

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Речь идет о рубашке, брюках, плавательных шортах и полотенце. Плавательные шорты черного цвета с синим градиентом или красные с черными шестиугольниками стоят 376 долларов (32,2 тыс. рублей). Однотонные варианты черного или темно-коричневого цветов стоят дороже - 518 долларов (44,4 тыс. рублей). Стоимость рашгарда (футболка с длинными рукавами, которую часто носят серферы) составляет 322 доллара (27,5 тыс. рублей). Полотенце с большой надписью Lamborghini оценили в 190 долларов (16,2 тыс. рублей). Цена рубашки темно-синего цвета составляет 649 долларов (55,6 тыс. рублей).

Несколько лет назад Lamborghini уже выпускала коллаборацию с другим модным брендом Rhude в честь выхода спортивного «вездехода» Huracan Sterrato. Также была представлена ограниченная коллекция с Supreme, а в 2015 - с Pirelli.

Ранее компания Toyota выпустила фирменную коллекцию одежды в духе 1970-х. В линейке фирменных аксессуаров есть не только детали для автомобилей, но и товары для их владельцев, в том числе одежда.