За ремонт авто во дворе начали штрафовать

В России начали штрафовать водителей за самостоятельный ремонт автомобилей во дворах многоквартирных домов. Этот шаг стал частью усиливающегося контроля за соблюдением правил благоустройства, направленного на поддержание чистоты и порядка в жилых зонах, сообщает SPEEDME.RU.

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Местные правила благоустройства могут варьироваться в зависимости от региона, но все они стремятся создать комфортные условия для жизни. В Москве, например, за нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы: от 1 000 до 5 000 рублей для граждан, от 10 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 300 000 рублей для юридических лиц.

Важным аспектом является соблюдение санитарных норм и правил тишины. Согласно федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в жилых зонах запрещено создавать шум в ночное время (с 23:00 до 7:00). Ремонт автомобилей, сопровождающийся громкими звуками, попадает под это ограничение.

Штрафы за нарушение тишины варьируются от 500 до 3 000 рублей. Кроме того, ремонт автомобилей может привести к загрязнению территории — например, разлив масла или оставленный мусор. За такие нарушения также предусмотрены штрафы: от 1 000 до 5 000 рублей для граждан.

Мнения о новых штрафах разделились. Некоторые жители считают это нововведение необходимым для поддержания порядка, другие же видят в нём излишнюю строгость и ограничение своих прав. Особенно актуален вопрос в районах без ближайших автосервисов, где владельцам машин приходится искать альтернативные способы ремонта.