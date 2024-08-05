По советской системе: КамАЗ решил выдавать работникам жилье

КамАЗ строит арендные дома для своих работников. В перспективе жилищный комплекс будет состоять из шести домов, в которых смогут поселиться 1074 семьи. Также запланировано создание парковки на 456 машиномест, но большую часть двора займут не стоянки для автомобилей, а пешеходные зоны, детские площадки и спортивные городки.

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«Кадровые вопросы практически нереально решить без обеспечения жильём привлечённых специалистов, а наличие арендных домов позволит предлагать тем, кто необходим производству, надёжную крышу над головой», — отметил президент грузового атогиганта Сергей Когогин.



Важно, что выплату субсидий берёт на себя компания. В свою очередь, для работников, у которых есть возможность взять ипотеку, чтобы приобрести, а не снимать жильё, КамАЗ ранее запустил программу компенсации процентов по жилищным кредитам.

Между тем, КамАЗ оборудовал грузовик «ленивцем» по просьбе торговых сетей: новая модель 65658-B5 адресована логистическим компаниям, маркетплейсам и представителям ритейла.