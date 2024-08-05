Эксперт советует выбрать Suzuki Baleno вместо "китайца"

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев считает, что Suzuki Baleno вполне можно взять вместо нового "китайца".

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Как отмечает специалист, сейчас машину японской марки предлагают у нас от 2,5 млн рублей. При этом есть и прошлогодние автомобили без пробега, они стоят дешевле.

Baleno поставляют к нам с мотором 1,5 литра (105 л.с.) и четырехступенчатым гидроавтоматом. Зиновьев рассказывает, что цепь ГРМ особой стойкостью не отличается, но 150 тысяч км выдерживает. В то же время "автомат" хоть и задумчив, вполне надежен - может выдержать пробег и в 300 тысяч км.

Suzuki привозят в РФ в довольно неплохих комплектациях. Например, есть круиз-контроль, климат-контроль, система камер кругового обзора и так далее.

Учитывая, что японцы делают надежные машины, то Baleno вполне может заменить китайские автомобиль.

Ранее "РГ" сообщала, как выбрать Suzuki Jimny с пробегом.