Эксперт советует выбрать Suzuki Baleno вместо "китайца"

Эксперт "ЗР" Зиновьев советует выбрать Suzuki Baleno вместо "китайца"
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев считает, что Suzuki Baleno вполне можно взять вместо нового "китайца".
Как отмечает специалист, сейчас машину японской марки предлагают у нас от 2,5 млн рублей. При этом есть и прошлогодние автомобили без пробега, они стоят дешевле.
Baleno поставляют к нам с мотором 1,5 литра (105 л.с.) и четырехступенчатым гидроавтоматом. Зиновьев рассказывает, что цепь ГРМ особой стойкостью не отличается, но 150 тысяч км выдерживает. В то же время "автомат" хоть и задумчив, вполне надежен - может выдержать пробег и в 300 тысяч км.
Suzuki привозят в РФ в довольно неплохих комплектациях. Например, есть круиз-контроль, климат-контроль, система камер кругового обзора и так далее.
Учитывая, что японцы делают надежные машины, то Baleno вполне может заменить китайские автомобиль.
Ранее "РГ" сообщала, как выбрать Suzuki Jimny с пробегом.