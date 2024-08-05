В Северной Осетии ограничили въезд для следующих в Россию из Грузии большегрузов

В Северной Осетии ограничили въезд на территорию республики большегрузного транспорта. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло, передает его пресс-служба.

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Он заявил на аппаратном совещании, что пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» работает в штатном режиме, но со стороны Грузии сейчас функционируют не все полосы движения. По словам чиновника, в связи с этим было принято решение, ограничить въезд в Северную Осетию для большегрузов, чтобы избежать скопления транспортных средств на дорогах республики.

«Все стоянки должны быть заполнены. Большегрузы не должны стоять где попало, особенно транспорт с опасными грузами», — сказал Меняйло.



Он уточнил, что данное решение не распространяется на пассажирский автотранспорт.

До этого сообщалось, что российские таможенники не дали вывезти на Украину через Грузию установки для сброса снарядов и ракет военной авиацией. Они совместно с сотрудниками ФСБ России изъяли 12 балочных держателей, половина из которых была перехвачена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе (на пути в Грузию), а остальные – в мастерской по сборке военной продукции в Москве.