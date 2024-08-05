В России снизились продажи «серых» машин

Цифра дня: сколько новых автомобилей продали в России в июле 2024 года. Статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей публикует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По данным АЕБ (которые отличаются от отчета «Автостата»), в прошлом месяце без учета альтернативных каналов поставок россияне приобрели 123 217 новых машин, с «серым» импортом — 138 951.

В АЕБ отмечают, что российский авторынок продолжает расти, хотя динамика продаж замедлилась. «Доля машин, ввезенных в рамках параллельного импорта, становится несущественной, — заявил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев. — Уже в настоящий момент рынок снова становится рынком официальных импортеров и производителей».

Он подчеркнул, что существует ряд факторов, влияющих на дальнейшую ситуацию на рынке. В их числе повышение утилизационного сбора и предстоящая налоговая реформа. По словам Калицева, представителям отросли необходимо находиться в диалоге с правительством, чтобы снизить потенциальные риски негативного влияния утильсбора на рынок, в частности, «вероятного повышения цен для конечных покупателей и сокращения предложений».

Если сравнивать приведенные АЕБ цифры с прошлогодними, то продажи по итогам июля 2024 года превысили продажи того же месяца 2023-го на 42 процента, а результат за семь месяцев текущего года обогнал прошлогодний на 68 процентов.

Отдельно АЕБ приводит статистику по продажам новых автомобилей, которую предоставляет АО «ППК». Она базируется на данных о передаче машин владельцам: при таком подсчете показатель июля — 142 763 штуки.