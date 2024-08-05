Nissan обновила пикап Frontier

Представлен обновленный пикап Nissan Frontier. Модель стала выглядеть более брутально, а также получила новое оснащение. Это в том числе мультимедиа с экраном 12,3 дюйма и улучшенная система кругового обзора Intelligent Around View Monitor. К тому же у Frontier увеличилась максимальная масса буксируемого прицепа. Двигатель между тем остался прежний. Привод задний либо полный.

© Мотор.ру

Обновленный Nissan Frontier легко опознать по более массивному передку и новому цвету кузова Afterburn Orange, хотя внешность — это только малая часть изменений. Например, во всех комплектациях руль теперь регулируется и по высоте, и по вылету, а для исполнений Pro-X/Pro-4X и SL стандартными стали электрорегулировки кресла переднего пассажира. Максимальная диагональ центрального дисплея увеличилась с 9 до 12,3 дюйма, появилась поддержка беспроводного Android Auto и расширилось оснащение топовых версий.

По многочисленным просьбам клиентов Nissan добавил возможность заказать пикап с двойной кабиной Crew Cab и длинным кузовом в исполнениях SV, Pro-4X и SL (раньше было только SL). А заодно увеличил максимальную массу буксируемого прицепа на 227 килограммов, до 3,25 тонны. Вдобавок на Frontier Pro-4X улучшилась работа кругового обзора в режиме Off-Road. Более того, за внушительный перечень электронных помощников вообще не придется платить.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Двигатель у «Фронтира» прежний — «атмосферник» V6 3.8 отдачей 314 сил и 380 Нм момента. Коробка передач — девятидиапазонный автомат. Привод задний либо полный part-time. В вариантах Pro-X/Pro-4X у пикапа будут вседорожные шины, усиленная подвеска на компонентах Bilstein и буксировочные крюки цвета Lava Red. Дополнительно доступна система направляющих для фиксации груза Utili-Track, защитное покрытие грузовой платформы и розетка на 120 вольт.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Цена на Frontier 2025 модельно года пока не объявлены. Дореформенный грузовичок стоит от 30 510 долларов, что соответствует 2,6 миллиона рублей.