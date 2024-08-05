Кадыров принял участие в разработке «Ахмат-мобиля»

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично принимал участие в создании «Ахмат-мобиля». По данным информационного агентства «РИА Новости», бронированное транспортное средство уже запустили в серийное производство. Главным конструктором боевой машины стал директор завода «Ремдизель» Игорь Захарович. Чеченские автомобили собираются отправить в зону специальной военной операции.

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По словам Кадырова, благодаря использованию массовых запчастей, средний срок ремонта «Ахмат-мобиля» составляет всего три дня. При этом чеченский лидер отметил, что бронемашины «Тайфун» могли находиться в сервисах по три месяца.

Несмотря на массивные габариты, «Ахмат-мобиль» представляет собой маневренную машину, предназначенную для перевозки личного состава в условиях плотной городской застройки. Бронеавтомобиль можно эксплуатировать при температурах от — 50 до + 50 градусов по Цельсию, а также на высотах до 4500 метров. Транспортировку «Ахмат-мобиля» будут осуществлять на самолетах Ил-76, Ан-124, тралами и на железнодорожной платформе.

В ноябре прошлого года Кадыров рассказал, что на мощностях завода Чеченавто будут собирать спецтехнику. На тот момент на предприятии выпускали Lada Granta и Vesta, а также «Газель Next».