В Германии заметили, что Volkswagen вернулась в Россию

Несмотря на то, что в России не должны продаваться автомобили Volkswagen, в настоящее время ситуация меняется и машины с технологиями немецкого концерна вышли на российский рынок под брендом Jetta. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

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Издание отмечает, что, вероятно, бренд Jetta появился в России благодаря усилиям китайского партнера Volkswagen Group, концерна FAW. «Кажется не очень правдоподобным, что такой шаг мог произойти без ведома Volkswagen», указывает Zeit.

Представитель Volkswagen отказался отвечать на вопрос издания, обсуждал ли FAW c Volkswagen экспорт Jetta в Россию либо китайский партнер действовал самостоятельно. При этом российский официальный сайт Jetta прекратил работу через день после того, как редакция Zeit направила в Volkswagen свой запрос.