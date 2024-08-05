Представлены штучные Maserati Quattroporte Grand Finale и MC20 Iris

Компания Maserati показала уникальные Quattroporte Grand Finale и MC20 Iris. И тот и другой сделаны по заказу американского клиента. Седан окрашен в синий колер Blu Nobile, а его руль украшен вставками из капа. Но что более важно — это последний Quattroporte с двигателем V8, отсюда такое громкое название. Купе MC20 Iris, в свою очередь, щеголяет кузовом в самом трендовом цвете 2021 года — Ai Aqua Rainbow. Он входит в расширенную палитру Fuoriserie Futura и стоит несколько десятков тысяч долларов.

© Motor.ru

Обе новинки демонстрируют возможности запущенной четыре года назад программы Maserati Fuoriserie. Седан Quattroporte Grand Finale окрашен мерцающей синей эмалью Blu Nobile, причем она используется и для углепластикового обвеса. Тормозные суппорты выполнены из шлифованного алюминия. Если открыть капот, то станет видна кастомная крышка двигателя с подписями трудившихся над машиной дизайнеров и инженеров, под ней — «восьмерка» 3.8 (580 л.с., 729 Нм). По просьбе клиента обод руля украшен вставками из капа, а передние стойки затянуты черной кожей.

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

Основным мотивом MC20 Iris стала «радуга», поэтому её можно увидеть и снаружи, и внутри. Для кузова суперкара выбран колер AI Aqua Rainbow — очень дорогая опция из палитры Fuoriserie. В этот же цвет окрашены трезубцы на ступичных колпачках. Салон обшит натуральной кожей с голубой контрастной строчкой на сиденьях, руле и центральном тоннеле. Такая же строчка есть в моторном отсеке и багажнике. В плане техники без изменений: «битурбошестерка» 3.0 Nettuno (630 л.с., 730 Нм) в паре с восьмиступенчатым «роботом».

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

© Maserati

В прошлом месяце Maserati представила ещё одну спецверсию, но уже модели GranCabrio. Её посвятили супертоскане Tignanello, первому красному вину из региона Тоскана, в составе которого не было белого винограда. Двухдверку окрасили в каштановый «металлик» Terra di Tignanello, сиденья впервые обтянули растительной кожей Vegea. На подголовниках вышили символическое солнце — один из символов Tignanello.