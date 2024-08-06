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В автопарке полиции Австралии появятся «перехватчики» Subaru WRX

Австралийские полицейские получили партию спорткаров-«перехватчиков» Subaru WRX. Полтора десятка доработанных автомобилей в ближайшее время заступят на службу в регионе Северная территория. По данным издания The Drive, в проектировании и доработке автомобилей принимали участие сотрудники ведомства, которые будут патрулировать улицы на этих седанах.

В автопарке полиции Австралии появятся «перехватчики» Subaru WRX
© Motor.ru

Помимо отличительной ливреи и спецсигналов полицейские Subaru WRX оснастили дополнительным аккумулятором, креплением для оружия в салоне, а также оборудованием для измерения скорости проезжающего транспорта и системой распознавания номерных знаков. В отличие от гражданских спорткаров, максимальная скорость которых ограничена 215 километрами в час, ведомственные машины способны разгоняться до 250 километров в час.

По данным специалистов, каждый полицейский седан обошелся ведомству в 45 тысяч долларов. При этом стандартные спорткары оцениваются в 38 тысяч. Новые «перехватчики» Subaru WRX заменят в автопарке полиции Австралии Kia Stinger и Volkswagen Passat.

В начале июня полицейскую версию получил электропикап Tesla Cybertruck. Разработчики заявили, что подготовят три модификации машины для сотрудников полиции.

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