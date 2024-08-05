$84.95-0.7693.04+0.21
Войти в почту

Рост цен на бензин на московских заправках замедлился впервые за лето

За неделю с 29 июля по 4 августа рост цен на московских заправках замедлился впервые за лето. Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА) пишет «Интерфакс».

Рост цен на бензин на московских заправках замедлился впервые за лето
© РИА Новости

Так, бензин АИ-92 на АЗС Москвы на прошлой неделе подорожал в среднем на 5 копеек, до 53,69 рубля за литр, а АИ-95 вырос в цене на 8 копеек, до 59,48 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла заметнее, на 14 копеек, до 65,81 рубля за литр.

Для сравнения, в июле и в июне стоимость бензина на столичных заправках росла гораздо более высокими темпами. В среднем топливо дорожало на 20-30 копеек в неделю. Таким образом, показатель темпа роста цен на прошлой неделе стала минимальной с конца мая.

По итогам исследования РИА Новости, российскими регионами с самым доступным бензином оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В этих субъектах местные жители могут приобрести на среднюю в регионе зарплату более двух тысяч литров Аи-92 в месяц. Для сравнения: средний по России показатель составил 1334 литра.

Автоновости