Довоенный Mercedes-Benz 540 K с богатой историей выставлен на аукцион

На аукцион выставлен роскошный родстер Mercedes-Benz 540 K заместителя Геринга. Mercedes-Benz представил 540K в 1936 году. Это была одна из самых престижных моделей компании. Она превзошла предыдущую модель 500К по мощности и престижу.

© Quto.ru

Mercedes-Benz 540K предлагался в различных вариантах — с открытым и жестким верхом. Как было принято в то время, шасси и трансмиссия продавались отдельно для установки кузова. Родстер был оснащён наддувным рядным восьмицилиндровым двигателем объемом 5,4, который при включении выдавал максимальную мощность 180 лошадиных сил. Вторая мировая война вмешалась в производство шасси и сборка 540K была прекращена в 1940 году. Но его продолжали выпускать до последнего собранного шасси на складе. Самый последний экземпляр роскошного двухместного автомобиля был произведён в 1943 году.

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

Экземпляр с номером шасси 408420, выставленный на аукцион Gooding & Company, был собран в Зиндельфингене в 1939 году по заказу Эрхарда Мильха, заместителя рейхсмаршала Геринга, и представлен владельцу 6 ноября того же года.

Известно, что после окончания войны автомобиль оставался в Европе. Примерно в конце 1960-х его в заброшенном состоянии приобрёл частный коллекционер граф Хартенбург из Бадена, который обратился за помощью к опытному швейцарскому кузовщику и реставратору Вальтеру Кёнгу из Базеля.

В мае 1991 года изящный родстер в бордовом цвете кузова с кремовым салоном оказался у архитектора и девелопера Фреда Кемпа, а после его ухода в мир иной новым владельцем автомобиля стал миллионер и поклонник автоклассики Дональд Дэвис. Имя очередного обладателя 85-летней машины станет известно 17 августа на аукционе Gooding & Company.