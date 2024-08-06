Представлен Mini Cooper C - самый доступный автомобиль BMW Group

Самым доступным автомобилем BMW - переднеприводный хэтчбек MINI Cooper C. В базовой комплектации компактный автомобиль с трехцилиндровым двигателем стоит 32 900 евро в Германии. Стоимость модели начального уровня – механического Cooper C в трехдверном кузове - 28 900 евро.

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MINI демонстрирует MINI Cooper C в стиле "back-to-basics" в столице Словакии Братиславе. На фото демонстрируется не стандартная конфигурация "F66", а более дорогая - Classic Trim с опциональной окраской Ocean Wave Green и 18" двухцветными колесными дисками.

Представленный Cooper C оснащен адаптивными би-светодиодными фарами, люком и дополнительными опциями, благодаря которым, стоимость достигает 35 000 евро. Учитывая стремление MINI перейти на электромобили к концу десятилетия, можно предположить, что автомобили не станут дешевле. Самой дорогой моделью MINI является Countryman JCW. В Германии его полная комплектация стоит более 66 000 евро. Электрический аналог с двумя двигателями и полным приводом стоит примерно столько же, при активации всех опций.