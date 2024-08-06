На дорогах Благовещенска замечен эксклюзивный Mercedes-Benz W138

Сотрудник МЧС России дал вторую жизнь раритетному автомобилю - Mercedes-Benz W138. В ГУ МЧС России по Амурской области раскрыли детали интересной истории.

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В семье дальневосточника автомобиль появился в начале 80-х годов, был приобретён в городе Владивостоке.

- Бабушка его подарила моему отцу, когда он вернулся с армии. Возили на нём корм, грузы, ездили на нём в лес за грибами и ягодами. Иногда было стыдно за его состояние, что он такой весь разбитый, старый и потрёпанный. И была мечта заняться его восстановление, - рассказал Алексей Кононцев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области.

По итогу автомобиль ещё 20 лет простоял без движения, всё сгнило и заржавело. Алексей Кононцев с отцом решил его восстановить. Они обратились к специалистам, которые помогли в технической части.

- Проблема в том, что на данный автомобиль практически невозможно найти запасных частей. Приходилось изготавливать детали заново. Да, не все они аутентичные. Некоторые эксперты скажут, что это не раритет, но мы и не добивались раритетного сходства, - добавил Алексей.

Больше трёх лет ушло на восстановление автомобиля. И вот теперь Mercedes-Benz W138 колесит по Благовещенску.

Процесс, кстати, не завершён. В салоне должна быть перегородка – автомобиль предназначался для перевозки больших начальников. Также в планах заменить обшивку салона, сделать места для пассажиров на заднем сидении более комфортными.

- Конечно, на дорогах города вызывает интерес автомобиль, привлекает внимание. Поступали предложения по продаже, - добавил сотрудник МЧС.

Раритетный автомобиль владелец не продаст, отмечая, что Mercedes-Benz W138 уже «член семьи».