В России средняя цена автомобиля в июле снизилась на 1%

Средняя стоимость нового автомобиля в РФ в июле этого года составила 3,57 млн рублей, что на 1% ниже, чем в июне 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авто.ру Оценка" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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"Аналитики сервиса "Авто.ру Оценка" изучили опубликованные объявления и зафиксировали, что по итогам июля средняя цена нового автомобиля снизилась на 1%, до 3,57 млн рублей", - отмечается в исследовании.



Цена на новый автомобиль в июле 2024 года снизилась более, чем на 6% по сравнению с июлем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей.

Среди новых автомобилей по сравнению с июнем 2024 года сильней всего подешевели электрические кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6, чья средняя стоимость снизилась на 8% и 6,4%, до 9,2 и 5,3 млн рублей соответственно. Также от 6 до 4,5% средней стоимости потеряли китайские Exeed LX со средней ценой 3,2 млн рублей, Zeekr 001 (6,8 млн рублей) и Exeed RX стоимостью 5,2 млн рублей.

Автомобили ушедших с российского рынка брендов демонстрировали рост средней цены в июле. Так, Mitsubishi Outlander третьего поколения подорожал сразу на 21%, до 4,6 млн рублей. За ним следуют седан Toyota Camry и премиальный BMW X5, чья средняя стоимость в июле поднялась на 7% и 5%, до 5,3 млн рублей и 16,2 млн рублей соответственно.

Автомобили с пробегом

Стоимость подержанной машины с пробегом возрастом до 15 лет в июле 2024 года в среднем составила 2,1 млн рублей, на этом уровне цена держится пять месяцев подряд. При этом относительно июля 2023 года данный результат все еще выше на 10%.

В топ-5 автомобилей с пробегом, чья стоимость упала в июле, вошли такие модели, как Renault Megane III (-4,2%, 694 тыс. рублей), Audi Q7 4L (-3,6%, 2,36 млн рублей), BMW X6 E71 (-3,6%, 2,66 млн рублей), Jaguar F-Pace (-3,4%, 3,36 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE W166 (-3%, 4,15 млн рублей).

Лидером по росту средней стоимости на фоне сокращения объема предложения в июле стал премиальный минивэн Mercedes-Benz V-Class W447 (+33%, 11,37 млн рублей). У остальных моделей в первой пятерке по росту цены он не превысил 4%.