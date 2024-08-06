Представлен обновленный Lincoln Aviator

Среднеразмерный кроссовер американской марки в Китае доступен с шести- и семиместной компоновкой салона.

Марка Lincoln принадлежит компании Ford, она выпускает ближайшего родственника кроссовера Explorer – актуальную версию Aviator – с 2019 года. Модель выпускается как в США, так и в Китае, причём до недавнего времени эти версии практически не отличались. Американский SUV пережил рестайлинг в начале февраля текущего года, а теперь настала очередь варианта для «поднебесного» рынка.

Теперь у моделей есть несколько визуальных отличий. Посвежевший Lincoln Aviator для Китая получил иную большую радиаторную решётку с объёмными вертикальными хромированными штрихами (у американской версии рисунок выполнен в виде чёрной сетки). Под ней располагается дополнительная узкая накладка, которая у «китайца» серебристого цвета, а у «штатного» кроссовера сделана из чёрного глянцевого пластика.

При этом новая головная оптика такая же, как у «американца»: фары снабдили светодиодными «клюшками», которые с обеих сторон визуально пронзили решётку радиатора. Одинаковым осталось и изменённое более спортивное оформление нижней части переднего бампера со встроенными воздухозаборниками.

У китайского обновлённого кроссовера серебристый декор украшает в том числе боковины: речь идёт о вставках на дверях, окантовке линии остекления (при этом центральные и задние стойки – чёрные) и рейлингах на крыше. Ещё у модели традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами и обычные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова.

Фонари посвежевшего «поднебесного» Aviator имеют ту же форму, что и у американского варианта, однако у них несколько иной световой рисунок, а на соединяющей их широкой плашке находится название бренда (у паркетника для США надпись расположена выше). Ещё у машин разнится вид патрубков выхлопной системы: у «китайца» это пара сдвоенных шестиугольников с каждой стороны, а у «американца» по два овала.

Габаритная длина обновлённого Lincoln Aviator для китайского рынка равна 5080 мм, ширина – 2022 мм, высота – 1759 мм, а расстояние между осями составляет 3025 мм. Салон может быть рассчитан как на семерых, так и на шестерых седоков (аналогичные варианты компоновки доступны и американцам). Так, второй ряд может представлять собой либо диван на троих, либо два отдельных кресла.

Главным отличием в салоне посвежевшего паркетника для Поднебесной является иная передняя панель. У новинки иначе оформлена виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма (у неё иная форма и нет козырька), а также у американского Aviator нет такого большого табло, которое имеется у китайского SUV. Дисплей диагональю 27 дюймов объединяет в себе тачскрин информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для переднего пассажира. Перед водителем располагается новое двухспицевое рулевое колесо с усечённым ободом.

У китайской версии обновлённого автомобиля в список оборудования входят: проекционный дисплей, передние сидения (а также капитанские кресла второго ряда) с различными электрорегулировками, подогревом и функцией массажа. Ещё для пассажиров второго ряда предусмотрен тачскрин на 5,8 дюйма, с помощью которого они могут регулировать работу кондиционера, акустической системы, обогрев и вентиляцию сидений.

Под капотом Lincoln Aviator, предназначенного для китайского рынка, располагается 3,0-литровый битурбомотор V6, отдача которого выросла с 355 л.с. у дореформенной версии до 367 л.с. у актуальной (у актуального «американца» – 406 л.с.). Двигатель работает в паре с прежней десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только полный.