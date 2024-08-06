GAC привезет в Россию новый кроссовер в 2025 году

Компания GAC планирует начать в 2025 году российские продажи электрического кроссовера D-класса. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе китайского бренда.

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О том, что это будет за модель, пока не сообщается.

Проанализировав ситуацию, можно предположить, что речь идёт о кроссовере, известном как Aion LX - это флагманская модель суббренда GAC.

Aion LX попадает под категорию среднеразмерных кроссоверов: 4835х1935х1685 мм, размер колёсной базы составляет 2920 мм. При этом салон у модели рассчитан на пять мест.

В Китае Aion LX в базовой конфигурации предлагается с одним электромотором на передней оси, его мощность - 245 л.с., крутящий момент - 350 Нм. Ёмкость аккумулятора - 93,3 кВт·ч, паспортный запас хода по китайскому измерительному циклу - 650 км (около 430 км в реальности).

Двухмоторные комплектации мощностью 490 л.с., комплектуемые аналогичным аккумулятором, могут проехать до 600 км по циклу CLTC. Также для полноприводного Aion LX предложена батарея ёмкостью 144,4 кВт·ч, которая обеспечивает умопомрачительную автономность на бумаге - более тысячи километров.

Aion LX недёшев - 286 600-469 600 юаней (3,39-5,56 млн рублей).

Интересно другое: под каким брендом будет продаваться новый среднеразмерный кроссовер в нашей стране. Дело в том, что в марте 2024 года стало известно о регистрации товарных знаков бренда Aion, поэтому не исключено, что в РФ появится ещё одна китайская марка.