Опрос показал, что 65% москвичей готовы отказаться от автомобилей

Опрос показал, сколько москвичей готовы отказаться от личных автомобилей. Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром Stone, до 65% жителей столицы готовы отказаться от машин в пользу общественного транспорта, а в большинстве случаев решение зависит от удалённости ближайшей станции метро от дома или работы. Об этом сообщают «Известия».

Отказаться от личных автомобилей чаще готовы женщины: 42% выразили полную готовность пересесть на общественный транспорт, ещё 30% опрошенных отметили, что скорее готовы, чем нет. Среди мужчин — 35% и 25% соответственно.

При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще выражают готовность пользоваться городским транспортом, с возрастом отказаться от своей машины труднее. Так, только 20% респондентов в возрасте старше 55 лет готовы заменить личную технику городской даже при комфортных условиях последней, а 35% затруднились с ответом.

Одним из основных факторов, влияющих на решение, является близость к дому или работе станции метро, МЦК или МЦД — в качестве положительных факторов их назвали 28% опрошенных. Наиболее привлекательными для горожан являются станции Кольцевой или Большой кольцевой линий метро — до 48% участников исследования готовы отказаться от автомобилей, если они будут поблизости.

«Результаты нашего исследования подтверждают: москвичи всё больше задумываются о переходе на экологически чистые виды транспорта, выбирают более мобильные маршруты перемещения по городу и готовы полностью отказаться от авто в пользу удобного метро и московских диаметров. Общественный транспорт позволяет горожанам не зависеть от пробок и более точно планировать время в пути, и город, в свою очередь, ежегодно увеличивает количество людей, готовых им пользоваться на постоянной основе», — заявила директор коммерческого управления Stone Кристина Недря.



По её словам, опрос подтвердил «гипотезу о том, что для новых жилых проектов наличие станции метро в пешей доступности играет значительно большую роль, чем расположение в центре или рядом с крупной магистралью».

Напомним, ранее в Москве была расширена зона платной парковки, а максимальная стоимость часа стоянки в отдельных районах выросла до 600 рублей. Кроме того, оказалось, что цены на машиноместа в новостройках в ряде случаев достигают нескольких миллионов рублей.