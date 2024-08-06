Maserati сняла с производства модели Quattroporte, Levante, Ghibli и двигатель V8

Заменить флагманские седан Quattroporte и кроссовер Levante итальянской компании, принадлежащей корпорации Stellantis, пока нечем, а у младшего седана Ghibli и вовсе не будет преемника.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что Maserati находится под угрозой вылета из корпорации Stellantis из-за сильного падения продаж и убытков, но руководство Stellantis в итоге само опровергло свой же вброс — мол, пока продавать Maserati не собираемся.

Сегодня Maserati показала последний экземпляр флагманского седана Quattroporte шестого поколения (выпускался с 2013 года), он же стал последним автомобилем Maserati, оснащённым 3,8-литровым бензиновым битурбомотором V8 (580 л.с., 730 Нм) — этот двигатель с заводским индексом F154 поставляла Maserati компания Ferrari. Последний Quattroporte Grand Finale (показан на заглавном фото) окрашен в синий цвет Blu Nobile и имеет памятные надписи на двигателе и в салоне.

Британский журнал Autocar добавляет, что вместе с Quattroporte с производства снят флагманский кроссовер Levante (выпускался с 2016 года), а младший седан Ghibli (выпускался с 2013 года) был снят с производства ещё в начале этого года. В сегодняшнем пресс-релизе Maserati такой информации нет, однако модели Levante и Ghibli вместе с Quattroporte перемещены в архивный раздел. Производство двигателя V8 завершилось ещё в конце прошлого года, перед этим была выпущена ограниченная партия оснащённых этим двигателем моделей Ghibli 334 Ultima и Levante V8 Ultima — каждая изготовлена тиражом 103 экземпляра.

В начале этого года Maserati объявила о задержке выхода на рынок ключевых новинок: большой кроссовер, который заменит Levante, появится только в 2027 году, седан Quattroporte следующего поколения — в 2028-м, обе эти модели скорее всего получат общекорпоративную для дочерних брендов Stellantis платформу STLA Large, точнее, её электрическую версию. Вряд ли у преемников нынешних Quattroporte и Levante будут «углеводородные» версии, так как Maserati по-прежнему намерена к 2030 году полностью переключиться на электромобили. Впрочем, не удивимся, если эта сомнительная цель будет пересмотрена уже в ближайшие месяцы. Преемник модели Ghibli в планах Maserati не значится.

После отставки Quattroporte, Levante и Ghibli в модельном ряду остались родственные купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio, среднеразмерный кроссовер Grecale и среднемоторный суперкар MC20 — все они оснащаются 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno собственной разработки Maserati. У GranTurismo, GranCabrio и Grecale есть также конверсионные электрические версии Folgore. Для Maserati MC20 ещё во время дебюта в 2020 году была заявлена электрическая версия, но она до сих пор не представлена.

На следующей неделе, а именно 16 августа Maserati покажет в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) некий флагманский суперкар, сделанный на базе модели MC20.

Других новинок в планах Maserati нет, то есть ей пока далеко до компании Ferrari, которая оперативно обновляет модельный ряд, не оставляя в нём пустот, причём продажи и прибыль у Ferrari растут. Вдобавок Ferrari не собирается делать ставку исключительно на электромобили, топливные модели (в том числе гибридные) будут составлять основу её модельного ряда в обозримом будущем. В общем, руководству Maserati есть с кого брать пример, но для этого, видимо, действительно нужно избавиться от платформенных и административных уз корпорации Stellantis.