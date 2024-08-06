В России резко вырос спрос на новые автомобили Haval

Авито Авто: в 2024 году популярность новых автомобилей Haval выросла на 85,3%. За I полугодие 2024 года спрос на новые кроссоверы Haval вырос на 85,3%, а предложение – на 68,7%, сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на аналитические данные платформы «Авито Авто».

По данным платформы «Авито Авто», которые приводят «Автоновости дня», лидером по количеству предложений стал компактный кроссовер Haval Jolion, который занимает треть от всего предложения марки.

Заметим, что обновлённый Haval Jolion, что дебютировал минувшей весной, получит российские стёкла, салон и другие детали. Благодаря углублению локализации автомобиль станет доступен по программе льготного автокредитования.

Кстати, ранее эксперты выяснили, сколько стоит владение Haval Jolion: оказывается, популярный кроссовер требует 1,5 млн рублей за пять лет. В стоимость включались страховки, сезонная замена колёс, топливо, ремонт и налоги.

Между тем, Haval опроверг, что новый H9 будет стоить 4 300 000 рублей: представительство марки предлагает дождаться публикации официальных прайс-листов.