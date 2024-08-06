Bentley патентует встроенный в машину дрон-помощник в виде летающей буквы «B»

Bentley подала заявку на патент дрона в виде летающей буквы «B». Документы показывают, что компания разрабатывает беспилотный дрон для своих автомобилей, основанный на символе «Flying B».

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Согласно данным autoguide.com, дрон планируется интегрировать в переднюю часть автомобиля с возможностью выдвижения как изнутри, так и снаружи. Bentley заявляет, что этот беспилотник будет обладать множеством полезных функций: выбирать альтернативные маршруты в случае пробок, находить парковочные места, оповещать экстренные службы при авариях и сопровождать владельца до автомобиля.

По данным патента, дрон будет заряжаться на док-станции, установленной на капоте автомобиля, и его вес не превысит 250 граммов — максимальный допустимый вес, при котором в Европе и США не требуется регистрация беспилотников (в России этот порог недавно снизили до 150 граммов).

Дроном можно будет управлять с мобильных устройств, планшетов, компьютеров или непосредственно из автомобиля через информационно-развлекательную систему. Однако процесс посадки пока не описан, хотя он особенно важен для предотвращения повреждений дорогостоящих автомобилей Bentley.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в США конфисковали автомобили Bentley, Porsche и Audi из-за детали от китайского производителя, который якобы нарушал законы о применении принудительного труда.