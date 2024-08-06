Samsung будет производить в Польше аккумуляторы для электрокаров

Samsung собирается начать в Польше производство аккумуляторов для электромобилей
Южнокорейская корпорация Samsung планирует построить в Польше фабрику по производству аккумуляторов для электроавтомобилей. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
По его данным, Samsung SDI, дочерняя компания из группы Samsung, занимающаяся производством батарей, подбирает земельный участок под завод на севере Польши недалеко от Гданьска. Переговоры с местными властями начались осенью 2023 году, по оценкам портала, окончательное решение о строительстве завода будет принято в первом квартале 2025 года. Стоимость проекта может составить €2 млрд.
В июне 2023 года компания Intel сообщила о планах инвестировать до $4,6 млрд в строительство предприятия по сборке полупроводников в западной части Польши.