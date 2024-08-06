Samsung будет производить в Польше аккумуляторы для электрокаров

Южнокорейская корпорация Samsung планирует построить в Польше фабрику по производству аккумуляторов для электроавтомобилей. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.

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По его данным, Samsung SDI, дочерняя компания из группы Samsung, занимающаяся производством батарей, подбирает земельный участок под завод на севере Польши недалеко от Гданьска. Переговоры с местными властями начались осенью 2023 году, по оценкам портала, окончательное решение о строительстве завода будет принято в первом квартале 2025 года. Стоимость проекта может составить €2 млрд.

В июне 2023 года компания Intel сообщила о планах инвестировать до $4,6 млрд в строительство предприятия по сборке полупроводников в западной части Польши.