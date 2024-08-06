Эксперты рассказали, упадут ли цены на новые электромобили и гибриды в России

В Таджикистане планируют в ближайшее открыть производство электромобилей брендов из КНР. В настоящий момент ведутся переговоры с тремя компаниями. Будут ли поставляться эти электрокары в Россию и повлияет ли это на стоимость машин?

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Как поясняет портал "Автовзгляд", предприятие по производству электромобилей в Таджикистане планируют запустить в конце нынешнего года. В Узбекистане уже работает завод, где выпускают электрокары и гибриды китайской BYD. В перспективе объем производства здесь планируют нарастить до 300 тысяч машин.

По мнению председателя Русско-Азиатского делового совета Максима Кузнецова, Таджикистан интересен китайцам, в первую очередь, как источник лития, используемого для изготовления аккумуляторов для электромобилей.

Не исключено, что интерес предприятий из КНР в Таджикистане ограничится добычей или приобретением лития для дальнейшей переработки в Китае. А вот "отверточная" сборка в Узбекистане, по словам генерального директора компании "Рустрансчина" Александра Стрельникова, позволяет снизить затраты и риски и быстро выйти на региональный рынок. Для понимания перспектив надо знать, каких масштабов достигнет производство в Центральной Азии в ближайшем будущем.

Стрельников допускает, что в Таджикистане также могут открыть сборку китайских электромобилей. Не исключено, что инвесторами могут стать SAIC Motor и Geely. Но и даже если интерес компаний из КНР ограничится добычей лития, "отверточные" сборки "электричек" могут запустить в других республиках Центральной Азии. Вряд ли рынок сбыта этих автомобилей будет только внутренним: скорее всего, это приведет к новой китайской экспансии в РФ, причем на демпинговых условиях.

Так что, как полагают эксперты, снижение в России цен на китайские электромобили и гибриды вполне реально.

Ранее "РГ" писала о минусах китайских машин.