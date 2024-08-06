BMW сделала длинную версию нового X3 для Китая

Новый BMW X3 получил версию с удлиненной колесной базой. Традиционно модель будут продавать в Китае. Покупателям предложат выбор из шести цветов кузова и двух модификаций, обе — с «турбочетверкой» 2.0. На версии X3 25L xDrive двигатель выдает 190 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, на X3 30L xDrive — 258 сил и 400 Нм.

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Компания BMW представила X3 G45 с растянутой колесной базой (+110 мм). Модель предназначена для Китая, и собирать её будут там же, на заводе BMW Brilliance Automotive в городе Шэньян. Стандартной для кроссовера станет обивка салона кожзамом Veganza, контурная подсветка BMW Iconic Glow для решетки радиатора, медиасистема на BMW Operating System 9 и пакет M Sport. В списке опций — стеклянная отделка Crafted Clarity в салоне и панорамная крыша Sky Lounge.

© BMW

Модификаций две: X3 25L xDrive и X3 30L xDrive. Обе идут с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая в первом случае выдает 190 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, во втором — 258 сил и 400 Нм. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. В Европе у нового X3 есть версия с дизельной «четрверкой» (197 л.с., 400 Нм), гибридное исполнение X3 30e xDrive (299 л.с., 450 Нм) и вариант X3 M50 xDrive с «турбошестеркой» 3.0 (381 л.с., 540 Нм).

© BMW

© BMW

© BMW

Предшественник нового X3 был самой продаваемой моделью BMW в 2023 году. Только в Китае было реализовано около 156 тысяч кроссоверов, что составило 40 процентов от общих продаж X-моделей в стране. Вседорожник нового поколения должен стать ещё более привлекательным, поскольку получил ряд специфических опций и цифровых сервисов, созданных специально для клиентов из Поднебесной.